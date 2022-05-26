Во Франции разоблачили экс-военного, рассказывающего в СМИ о "преступлениях" ЗСУ

Бывший французский военный Адриен Боке в многочисленных интервью для СМИ рассказывает об издевательствах, якобы совершаемых украинскими военными, утверждая, что был их свидетелем, но его истории не проходят проверку фактами.

Как сообщает "Европейская правда", истории Боке проверила редакция CheckNews, которая является частью французского издания Liberation.

В течение нескольких дней разнообразные выступления Боке массово транслировались во Франции и мире. Бывший французский военный объяснял, что вернулся после пребывания в Украине и разоблачал военные преступления, свидетелем которых якобы был.

Он утверждает, что эти действия совершили украинские военные, в частности, бойцы "Азова". Нарратив, который широко распространяет Москва и пророссийские телеканалы.

Впрочем, даже если француз действительно ездил в Украину, его показания не подкреплены никакими доказательствами. Напротив, CheckNews смог собрать многочисленные противоречащие им факты.

Боке неоднократно заявляет, что был свидетелем военных преступлений, совершенных украинскими силами, а точнее, "азовцами". Бывший военнослужащий ВВС описывает многочисленные сцены, которые, по его словам, имели место вокруг города Бучи, печально известного расправами над мирным населением, совершенным там российскими войсками.

Но Адриен Боке говорит о преступлениях со стороны украинцев. Сначала он упоминает о том, что члены "Азова", с которыми он якобы находился, систематически стреляли в ноги пленных русских военных. После чего казнили московских офицеров на его глазах.

ВИДЕО ДНЯ

Однако ни одна из фотографий, которые смогли посмотреть журналисты, не подтверждает, что он ездил в Бучу, или даже то, что часто посещал батальон "Азов" или других. Ни одна фотография не показывает, как он общается с солдатами или даже стоит рядом с ними, хотя в то же время Адриен Боке активно фотографирует пересекаемые блокпосты.

CheckNews смог получить даты въезда и выезда Адриена Боке в Украину. По словам украинских пограничников, Бокке впервые въезжает в город Шегини 4 апреля и уезжает оттуда в тот же день в том же месте. Его второе пересечение, 5 апреля, происходит на том же пограничном посту, а уедет он 6 апреля, чтобы снова совершить поездку туда и обратно в течение одного дня.

В следующий раз он возвращается в Украину более чем через неделю спустя – 17 апреля - въехав через Краковец, примерно в 20 километрах севернее вдоль польской границы. Он находится в Украине до 19 числа, а затем выезжает через Шегини, и это будет его самое длительное пребывание (менее 72 часов). Его последний въезд, опять же через польскую границу, проходит между 19 и 20, тоже в апреле.

А во время своего самого длительного пребывания в Украине, менее 72 часов с 17 по 19 апреля, он объясняет, что был свидетелем обстрела во Львове, который произошел 18 апреля, что делает невозможным поездку туда и обратно (маловероятную при таких условиях) в Бучу. Во время его пребывания в Буче боев не было.

CheckNews отмечает, что Адриен Боке перед тем, как рассказать эту удивительную украинскую историю, уже имел сомнительную репутацию. Если он действительно тот бывший солдат, которого он описывает (Министерство вооруженных сил подтверждает, что "господин Боке — бывший стрелок-командос был ранен во время учений"), то он остался в памяти его товарищей по оружию, как большой болтун. CheckNews пообщался с солдатом, который находился на той же авиабазе, что Адриен Боке в 2012 году после его аварии. "Я знал его недолго, но он много лгал за то короткое время, когда я с ним общался. База, это городок, где все друг друга знают. Мы часто встречались вечером, в [столовой] базе, там я его и встретил. Он начал рассказывать, что был инструктором по стрельбе для офицеров, что меня удивило. Оказалось, что он сказал парню в столовой, что он из Управления разведки и безопасности Министерства обороны не имеет ничего общего. Он притворялся Джеймсом Бондом, Дэниелом Крэйгом".

В своей книге Адриен Боке объясняет, что в это время он являлся авиационным кладовщиком, что подтверждается информацией, полученной CheckNews. По словам знавшего его военнослужащего, последнего тогда звали Пол Майе, псевдоним, который можно найти в URL-адресе его аккаунта в Facebook. "Жандармерия воздушных войск искала Поля Майе [в файлах], ничего не найдя. Наконец увидели, что на его панели обозначен Боке, задали поиск на это имя и сообщили нам, что ему нельзя верить, предупредив, что это лжец. Потому мы прекратили коммуникацию с ним".