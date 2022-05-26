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Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, жертв в Маріуполі порахувати неможливо

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 22:05

Російські окупанти 26 травня вбили ще 5 цивільних у Донецькій області, при цьому дані по Маріуполю та Волновасі не враховані, бо отримати точну інформацію про кількість жертв на захопленій території майже неможливо.

Джерело: очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 26 травня росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Мар’їнці, 2 у Лимані та 1 у Зорі".

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Деталі: За словами Кириленка, також стало відомо про раніше загиблого у Діброві. "Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої у Діброві. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини на українській землі росіяни будуть покарані", - додав він.

 

Теми: Донецька областьвбивствовійнаРосія
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