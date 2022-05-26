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Донетчина: россияне убили еще 5 мирных жителей, жертв в Мариуполе посчитать невозможно

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 22:05

Российские оккупанты 26 мая убили еще 5 гражданских в Донецкой области, при этом данные по Мариуполю и Волновахе не учтены, поскольку получить точную информацию о количестве жертв на захваченной территории почти невозможно.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 26 мая россияне убили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Марьинке, 2 в Лимане и 1 в Заре".

Детали: По словам Кириленко, также стало известно о ранее погибшем в Диброве. "Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 1 раненой в Диброве. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все преступления на украинской земле россияне будут наказаны", - добавил он.

 

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Темы: Донецкая областьубийствовойнаРосcия
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