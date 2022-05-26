Українські захисники продовжують стримувати РФ на сході, відбили 12 атак – зведення
Угруповання Об’єднаних сил 26 травня продовжує ведення оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках, уздовж усієї смуги оборони ворог здійснює масовані атаки різними видами озброєння.
Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Деталі: Російські загарбники застосовують на сході бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога.
ЗСУ завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 1 танк;
- 5 артилерійських систем;
- 5 одиниць бойової броньованої техніки;
- 5 ворожих автомобілів.
В ОТУ "Схід" додають, що також ліквідували 87 російських загарбників.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".