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Українські захисники продовжують стримувати РФ на сході, відбили 12 атак – зведення

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 22:41

Угруповання Об’єднаних сил 26 травня продовжує ведення оборонної операції на Донецькому і Луганському напрямках, уздовж усієї смуги оборони ворог здійснює масовані атаки різними видами озброєння.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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Деталі: Російські загарбники застосовують на сході бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога.

ВІДЕО ДНЯ

ЗСУ завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 1 танк;
  • 5 артилерійських систем;
  • 5 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 5 ворожих автомобілів.

В ОТУ "Схід" додають, що також ліквідували 87 російських загарбників.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Теми: Донецька областьЛуганська областьвійнаЗбройні сили
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