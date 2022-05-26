Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские защитники продолжают сдерживать РФ на востоке, отразили 12 атак – сводка

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 22:41

Группировка Объединенных сил 26 мая продолжает ведение оборонной операции на Донецком и Луганском направлениях, вдоль всей полосы обороны враг совершает массированные атаки разными видами вооружения.

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook, Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: Российские захватчики применяют на востоке боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 12 атак врага.

ВСУ наносят захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 1 танк;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 5 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 вражеских автомобилей.

В ОТГ "Схід" добавляют, что также ликвидировали 87 российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Темы: Донецкая областьЛуганская областьвойнаВооруженные силы
Главное сегодня

NYT заметил разногласия между США, Европой и Украиной относительно победы в войне

На Славянском направлении враг возобновил наступление – сводка

Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты

"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Все новости...
Донецкая область
В отель Северодонецка ворвалась вражеская ДРГ – руководитель ВГА
Донетчина: россияне убили еще 5 мирных жителей, жертв в Мариуполе посчитать невозможно
В Краматорске россияне ударили с самолетов по спальным районам
Последние новости
10:45
видеоВ Мариуполе нашли еще 70 тел под завалами – советник мэра
10:38
В Праге запретила распивать алкоголь на набережных в ночное время
10:13
Регионы: ракеты по Днепровскому району, обстрелы Сумщины, ПВО над Очаковом
10:05
Греция и Кипр против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС – СМИ
09:59
Оккупанты говорят, что перевели на телефонный код +7 Херсонскую и Запорожскую области
09:55
В Мариуполе на территории школы подорвался подросток – советник мэра
09:32
США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей – СМИ
09:24
Оккупанты потеряли почти 30 тысяч вояк, больше всего за сутки – на Авдеевском направлении
09:23
Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен
09:21
В Харькове полностью восстановлена работа метро
Все новости...