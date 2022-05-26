Украинские защитники продолжают сдерживать РФ на востоке, отразили 12 атак – сводка

Группировка Объединенных сил 26 мая продолжает ведение оборонной операции на Донецком и Луганском направлениях, вдоль всей полосы обороны враг совершает массированные атаки разными видами вооружения.

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook, Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: Российские захватчики применяют на востоке боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

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Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 12 атак врага.

ВСУ наносят захватчикам урон в живой силе и технике. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

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1 танк;

5 артиллерийских систем;

5 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей.

В ОТГ "Схід" добавляют, что также ликвидировали 87 российских захватчиков.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".