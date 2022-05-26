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Польща планує придбати близько 500 ракетних систем залпового вогню HIMARS

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 22:45

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що підписав лист-запит на закупівлю близько 500 високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

Польща планує інтегрувати американську ракетну артилерійську систему з вітчизняною системою управління боєм.

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Перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Тоді в рамках міжурядової угоди Міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS у американського оборонного гіганта Lockheed Martin.

Контракт трирічної давнини передбачає перші поставки систем залпового вогню наступного року. Система HIMARS – це сучасна зброя, яка дозволяє з високою точністю вражати об’єкти на території противника. Для цього використовуються ракети великої дальності.

Згідно з угодою, Польща замовила 30 пакетів із шести ракет GMLRS з дальністю польоту 70 кілометрів і 30 ракет ATACMS, які призначені для знищення обраних об’єктів на відстані до 300 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні ракетні системи залпового вогню.

Теми: ПольщаНАТОзброя
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