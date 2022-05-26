Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 22:45

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

Польша планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему с отечественной системой управления боем.

Реклама:

Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

Контракт трехлетней давности предусматривает первые поставки систем залпового огня в следующем году. Система HIMARS – это современное оружие, позволяющее с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности.

Согласно договору, Польша заказала 30 пакетов из шести ракет GMLRS с дальностью полета 70 километров и 30 ракет ATACMS, предназначенных для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине ракетные системы залпового огня.

Темы: ПольшаНАТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
Все новости...
Реклама: