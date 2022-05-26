Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал письмо-запрос на закупку около 500 высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

Польша планирует интегрировать американскую ракетную артиллерийскую систему с отечественной системой управления боем.

Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

Контракт трехлетней давности предусматривает первые поставки систем залпового огня в следующем году. Система HIMARS – это современное оружие, позволяющее с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности.

Согласно договору, Польша заказала 30 пакетов из шести ракет GMLRS с дальностью полета 70 километров и 30 ракет ATACMS, предназначенных для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине ракетные системы залпового огня.