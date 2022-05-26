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Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності для імпорту газу

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 23:18

Оператор ГТС України домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні  ОГТСУ.

Зазначається, що це зберігає Україні надійний доступ до затребуваного маршруту імпорту газу, адже з початку 2022 року поставки з Угорщини склали 46% імпорту газу до України, а за підсумками 2021 року — понад 85%.

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Газові трейдери можуть бронювати необхідні потужності на щоквартальних, щомісячних, добових аукціонах, зокрема, на перший та другий квартали газового року 2022/2023.

"ОГТСУ наполегливо працює, щоб максимально збільшити можливості для імпорту газу, диверсифікувати джерела його постачання та, відповідно, посилити безпеку поставок. Угорський напрям важливий для України, зокрема, через доступ до LNG-терміналу на о. Крк в Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися можливостями угорського маршруту в межах підготовки до нового опалювального сезону, – зазначив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини ОГТСУ діють з 1 січня 2022 року. Вони дозволяють фізичний імпорт до 8 млн куб. м природного газу щодоби (2,9 млрд куб. м на рік). Проєкт стартував як тримісячний пілот, проте успішна взаємодія двох операторів дозволила пролонгувати його більш ніж на рік.

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