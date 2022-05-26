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Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 23:18

Оператор ГТС Украины договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ОГТСУ.

Отмечается, что это сохраняет Украине надежный доступ к востребованному маршруту импорта газа, ведь с начала 2022 поставки из Венгрии составили 46% импорта газа в Украину, а по итогам 2021 - свыше 85%.

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Газовые трейдеры могут бронировать необходимые мощности на ежеквартальных, ежемесячных, суточных аукционах, в частности на первый и второй кварталы газового года 2022/2023.

"ОГТСУ упорно работает, чтобы максимально увеличить возможности для импорта газа, диверсифицировать источники его поставки и, соответственно, усилить безопасность поставок. Венгерское направление важно для Украины, в частности, из-за доступа к LNG-терминалу на о. КРК в Хорватии. Украинские компании смогут воспользоваться возможностями венгерского маршрута в рамках подготовки к новому отопительному сезону, – отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии действуют с 1 января 2022 года. Они разрешают физический импорт до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год). Проект стартовал как трехмесячный пилот, однако успешное взаимодействие двух операторов позволило пролонгировать его более чем на год.

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