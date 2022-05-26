Повітряні сили знищили ракету класу Х-59, ЗСУ приземлили БПЛА і вертоліт

Найбільше ударів крилатими ракетами російські окупанти завдають на Луганському напрямку, у четвер Повітряні сили "приземлили" одну з них - авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Дослівно: "26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії".

Деталі: Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 збив зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

У ПС наголошують: українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.