Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет

Больше ударов крылатыми ракетами российские оккупанты наносят на Луганском направлении, в четверг Воздушные силы "приземлили" одну из них - авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Реклама:

Сложная ситуация для сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России".

Детали: Одну из них – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 сбило зенитный ракетное подразделение Воздушных сил.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

ВИДЕО ДНЯ

В ВС отмечают, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.