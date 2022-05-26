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Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 мая 2022, 23:20
Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет

Больше ударов крылатыми ракетами российские оккупанты наносят на Луганском направлении, в четверг Воздушные силы "приземлили" одну из них - авиационную ракету класса "воздух-земля" Х-59.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

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Сложная ситуация для сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России".

Детали: Одну из них – авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 сбило зенитный ракетное подразделение Воздушных сил.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

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В ВС отмечают, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.

Темы: война
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