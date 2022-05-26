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Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 23:27
Чернівецька область на мапі

У небі над Чернівецькою областю було знищено російську ракету.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook, очільник Чернівецької ОДА (ОВА) Сергій Осачук

Пряма мова Осачука: "Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!"

Дослівно командування: "Близько 22.30 винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Чернівецької області знищив ворожу крилату ракету!"

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Теми: Чернівецька областьвійнаРосіяавіа
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