Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Черновицкая область на карте

В небе над Черновицкой областью была уничтожена российская ракета.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, глава Черновицкой ОГА (ОВА) Сергей Осачук

Прямая речь Осачука: "Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!"

Дословно командование: "Около 22:30 истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Черновицкой областью уничтожил вражескую крылатую ракету!"