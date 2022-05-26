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Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 23:27
Черновицкая область на карте

В небе над Черновицкой областью была уничтожена российская ракета.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, глава Черновицкой ОГА (ОВА) Сергей Осачук

Прямая речь Осачука: "Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!"

Дословно командование: "Около 22:30 истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Черновицкой областью уничтожил вражескую крылатую ракету!"

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Темы: Черновицкая областьвойнаРосcияавиа
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