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США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 23:47
Володимир Зеленський, фото getty images

Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку може завдати удари по території глибоко всередині РФ.

Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і  тому не афішуються. При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".

"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки (українцям)", – на умовах анонімності каже американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне "розуміння" щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. "Поки ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів", – зазначив чиновник.

Співрозмовники Reuters  кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може наносити удари на кількасот кілометрів.

Цьому активно намагається перешкодити РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що постачання західними країнами України озброєнь, які здатні завдавати ударів по території РФ, стануть кроком до неприйнятної ескалації.

"Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здорові уми на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це", - зазначив Лавров.

Теми: зброяСШАРосіяЗбройні сили
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