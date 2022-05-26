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США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 23:47
Владимир Зеленский, фото getty images

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, кк оторой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.

Как отмечается, закулисные дискуссии, чрезвычайно щепетильны и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия.

Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.

Собеседники Reuters говорят, что администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько сотен километров.

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Этому активно пытается помешать РФ.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.

"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", – отметил Лавров.

Темы: оружиеСШАРосcияВооруженные силы
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