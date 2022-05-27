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Наступ окупантів на Донбасі може зробити регіон безлюдним – Зеленський

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 00:10
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що міста на Донбасі російські загарбники перетворюють на згарище і можуть зробити цей регіон безлюдним.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.

Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь.

У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті.

Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія".

Теми: ЗеленськийДонбасвійна
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