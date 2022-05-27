Наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский
Пятница, 27 мая 2022, 00:10
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что города на Донбассе российские захватчики превращают в пожарище и могут сделать этот регион безлюдным.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Реклама:
Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь.
В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте.
Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия".
ВИДЕО ДНЯ