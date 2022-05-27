Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 00:10
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что города на Донбассе российские захватчики превращают в пожарище и могут сделать этот регион безлюдным.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь.

В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте.

Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия".

Темы: ЗеленскийДонбассвойна
Главное сегодня

NYT заметил разногласия между США, Европой и Украиной относительно победы в войне

На Славянском направлении враг возобновил наступление – сводка

Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты

"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Все новости...
Зеленский
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев
Последние новости
10:05
Греция и Кипр против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС – СМИ
09:59
Оккупанты говорят, что перевели на телефонный код +7 Херсонскую и Запорожскую области
09:55
В Мариуполе на территории школы подорвался подросток – советник мэра
09:32
США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей – СМИ
09:24
Оккупанты потеряли почти 30 тысяч вояк, больше всего за сутки – на Авдеевском направлении
09:23
Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен
09:21
В Харькове полностью восстановлена работа метро
09:08
Иран будет поставлять России турбины и запчасти в обмен на сталь
09:01
Когда нужно делать прививки против коклюша – объясняют в Минздраве
08:58
фотоРоссияне прорывались в Луганской области: погибли 5 жителей, много разрушений
Все новости...