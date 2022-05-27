Наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что города на Донбассе российские захватчики превращают в пожарище и могут сделать этот регион безлюдным.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

Реклама:

Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь.

В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте.

Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия".