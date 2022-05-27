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"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 00:57
Якби сильні світу цього не загравали з Росією – президент про умови припинення війни
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні можна було би припинити, якби "сильні світу цього не загравали з Росією".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації.

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Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни".

Деталі: Зеленський нагадав, що Європейський Союз "скільки вже тижнів" не може узгодити 6 пакет санкцій проти Росії.

"Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему" – зазначив президент.

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Також він додав, що Україна тривалий час бореться за те, щоб їй "надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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