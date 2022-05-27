"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні можна було би припинити, якби "сильні світу цього не загравали з Росією".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації.
Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни".
Деталі: Зеленський нагадав, що Європейський Союз "скільки вже тижнів" не може узгодити 6 пакет санкцій проти Росії.
"Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему" – зазначив президент.
Також він додав, що Україна тривалий час бореться за те, щоб їй "надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів".