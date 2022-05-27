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"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 00:57
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине можно было бы прекратить, если бы "сильные мира сего не заигрывали с Россией".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Катастрофическое разворачивание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации.

Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны".

Детали: Зеленский напомнил, что Европейский Союз "сколько уже недель" не может согласовать 6 пакет санкций против России.

"Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему", - отметил президент.

Также он добавил, что Украина долгое время борется за то, чтобы ей "предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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