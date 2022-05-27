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Українцям вхід заборонено – чеське ЗМІ звинувачують у поширенні фейків

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 02:52
фото: ЄП

Англомовний чеський  онлайн-журнал Prague Morning опублікував у соцмережах фотографії, на яких деякі магазини Праги ніби то забороняють вхід українцям. Втім, перевірка, проведена іншими ЗМІ показала, що це був фейк.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz.

"Ми щойно отримали ці дві фотографії. Українцям заборонено заходити до кількох празьких магазинів", – опублікував у соцмережах журнал Prague Morning.

Ця публікація викликала обурення у соцмережах. Проте одночасно ці фото стали використовуватися  інтернет-тролями для антиукраїнської пропаганди.

Тим часом деякі коментатори заявили, що ці фото фейкові. Наприклад, один дописувач стверджував, що проживає по сусідству з одним із цих магазинів і ніколи не бачив на ньому таких табличок.

Відразу після публікації цих фото репортер Denik зайшов до одного з цих магазинів, але такого напису у вітрині не побачив. Так само і продавець був здивований такою інформацією, заявивши, що в них ніколи не було таких табличок.

"Я зараз нічим іншим не займаюся, до нас звертаються клієнти та знайомі, і я повинен усім пояснювати, що це фейкова фотографія. У нас тут ніколи такого напису не було",- згодом заявила власниця іншого магазину Марсела Абдель Фаттах.

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Denik спробував зв’язатися з редакцією Prague Morning. Там відмовились розкрити походження фотографій, однак наполягали на їх справжності. Втім, незабаром скандальні фото зникли зі сторінок видання.

Теми: Чехія
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