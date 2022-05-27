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Украинцам вход запрещен – чешское СМИ обвиняют в распространении фейков

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 02:52
фото: ЕП

Англоязычный чешский онлайн-журнал Prague Morning опубликовал в соцсетях фотографии, на которых некоторые магазины Праги якобы запрещают вход украинцам. Впрочем, проверка, проведенная другими СМИ, показала, что это был фейк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik.cz..

"Мы только что получили эти две фотографии. Украинцам запрещено заходить в несколько пражских магазинов", – опубликовал в соцсетях журнал Prague Morning.

Эта публикация вызвала негодование в соцсетях. Однако одновременно эти фото стали использоваться интернет-троллями для антиукраинской пропаганды.

Между тем некоторые комментаторы заявили, что эти фото фейковые. Например, один корреспондент утверждал, что проживает по соседству с одним из этих магазинов и никогда не видел на нем таких табличек.

Сразу после публикации этих фото репортер Denik зашел в один из этих магазинов, но такой надписи в витрине не увидел. Также и продавец был удивлен такой информацией, заявив, что у них никогда не было таких табличек.

"Я сейчас ничем другим не занимаюсь, к нам обращаются клиенты и знакомые, и я должен всем объяснять, что это фейковая фотография. У нас здесь никогда такой надписи не было", - впоследствии заявила владелица другого магазина Марсела Абдель Фаттах.

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Denik попытался связаться с редакцией Prague Morning. Там отказались раскрыть происхождение фотографий, однако настаивали на их подлинности. Впрочем, вскоре скандальные фото исчезли на страницах издания.

Темы: Чехия
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