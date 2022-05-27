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110 ворожим БТГ не вдалося досягти в Україні значних успіхів – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 03:25
110 ворожим БТГ не вдалося досягти в Україні значних успіхів – Пентагон
фото: getty images

Незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише "незначного прогресу" у війні проти України.

Джерело: високопоставлений чиновник з Міноборони США

Деталі: За його словами, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп.

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І незважаючи на перевагу в чисельності військ, російські сили досягли незначних успіхів, які компенсуються досягненнями України на інших полях битв, особливо навколо Харкова.

Протягом 92 днів війни стратегія Росії змінюється, заявляють в американському відомстві.

Наразі ціллю росіян є відрізати від України частину східних областей, бої за які чиновник називає важкими і жорстокими.

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За його словами, із 108 гаубиць М-777, які країни передали Україні, 85 зараз використовуються українськими військовими.

Країни також надали Україні дев'ять вертольотів Мі-17 і 73% безпілотних літальних апаратів Switchblade.

За даними Міноборони США, щодня в Україну прибуває все більше обладнання – від бронетранспортерів і сухпайків до медичних засобів і протиартилерійських радарів та багато іншого.

Теми: СШАРосіявійна
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