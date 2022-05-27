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110 вражеским БТГ не удалось достичь в Украине значительных успехов – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 03:25
110 вражеским БТГ не удалось достичь в Украине значительных успехов – Пентагон
фото: getty images

Несмотря на огромное численное преимущество, российские войска (из 110 оперативных батальонных тактических групп) добились лишь "незначительного прогресса" в войне против Украины.

Источник: высокопоставленный чиновник из Минобороны США

Детали: По его словам, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп.

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И несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, компенсирующихся достижениями Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

В течение 92 дней войны стратегия России меняется, заявляют в американском ведомстве.

В настоящее время целью россиян является отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник называет тяжелыми и жестокими.

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По его словам, из 108 гаубиц М-777, которые страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.

Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

По данным Минобороны США, ежедневно в Украину прибывает все больше оборудование – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.

Темы: СШАРосcиявойна
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