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На Слов’янському напрямку ворог відновив наступ – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 07:00
На Слов’янському напрямку ворог відновив наступ – зведення
українські військові, фото: Генштаб

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ і відновили наступ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації.

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На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ, відновили наступ.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів ЗСУ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

На решті напрямків і в акваторіях Чорного та Азовського – без змін.

Теми: Збройні силивійна
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