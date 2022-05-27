На Славянском направлении враг возобновил наступление – сводка

На Славянском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ и возобновили наступление.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним вовлекается в две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск.

На Славянском направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций ВСУ, возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

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Противник пытается развить успех в Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений ВСУ, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет опрокидывания резервных подразделений.

На остальных направлениях и в акваториях Черного и Азовского – без изменений.