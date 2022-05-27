Росія перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки - розвідка Британії

Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Росія чинить тиск на Сєвєродонецький котел, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, які обороняє, позбавляючи Росію повного контролю над Донбасом, наголошується у зведенні.

Щодо ситуації на півдні України, то британська розвідка відзначає, що перед Південним угрупуванням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України.

Наголошується, що останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 із глибокого зберігання до зони відповідальності Південного угруповання.

"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою підкреслює нестачу в Росії сучасної боєздатної техніки", - зазначається у зведенні.

Напередодні британська розвідка констатувала, що Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.