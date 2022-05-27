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РФ перебросила 50-летние танки Т-62, что может свидетельствовать о нехватке техники – разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 08:37

Российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Россия оказывает давление на Северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняющими секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом, отмечается в обзоре.

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Что касается ситуации на юге Украины, то британская разведка отмечает, что перед Южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины.

Подчеркивается, что в последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности Южной группировки.

"Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - отмечается в сообщении.

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Накануне британская разведка констатировала, что Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к большим потерям во многих элитных подразделениях этих сил.

Темы: разведкаВеликобритания
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