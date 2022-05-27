Росіяни проривались на Луганщині: загинули 5 мешканців, багато руйнувань

26 травня російські загарбники намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк і безперервно обстрілювали житлові квартали, у результаті чого загинули 4 людей і пошкоджені багато будинків, ще одна людина загинула в Комишувасі.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Упродовж усієї доби росіяни намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових в районі Устинівки.



Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі – в старих районах міста".

Деталі: Гайдай зазначив, що двоє людей загинули одночасно біля однієї багатоповерхівки.

Фото з telegram Гайдая

Також за 26 травня окупанти пошкодили у Сєвєродонецьку 11 багатоквартирних та один приватний будинок.

У Лисичанську після потужної артилерійської атаки протягом 25 травня – 19 зруйнованих об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції, люди не постраждали.

Фото з telegram Гайдая

Ще один чоловік загинув 26 травня від російського снаряду в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

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Фото з telegram Гайдая

Гайдай додав, що у Попаснянській та Гірській громадах дуже багато зруйнованого житла. Лише за 26 травня окупанти пошкодили 11 будинків у Золотому, 9 – у Гірському, 8 – у Тошківці, 4 – у Нирковому, 3 – у Миколаївці.

Фото з telegram Гайдая

За минулу добу захисники відбили 12 атак ворога, знищили танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів. Підрозділи ППО збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".