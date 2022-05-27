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Россияне прорывались в Луганской области: погибли 5 жителей, много разрушений

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 08:58
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

26 мая российские захватчики пытались протиснуться в Северодонецк и непрерывно обстреливали жилые кварталы, в результате чего погибли 4 человека и повреждены многие дома, еще один человек погиб в Камышевахе.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "На протяжении всех суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все – в старых районах города". 

 
Фото Из telegram Гайдая

Детали: Гайдай отметил, что два человека погибли одновременно возле одной многоэтажки.

Также за 26 мая оккупанты повредили в Северодонецке 11 многоквартирных и один частный дом.

 
Фото Из telegram Гайдая

В Лисичанске после мощной артиллерийской атаки 25 мая – 19 разрушенных объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции, люди не пострадали.

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Фото Из telegram Гайдая

Еще один мужчина погиб 26 мая от российского снаряда в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение последней недели.

Гайдай добавил, что в Попаснянской и Горской общинах много разрушенного жилья. Только за 26 мая оккупанты повредили 11 домов в Золотом, 9 – в Горском, 8 – в Тошковке, 4 – в Нирковом, 3 – в Николаевке.

 
Фото Из telegram Гайдая

За прошедшее сутки защитники отбили 12 атак врага, уничтожили танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделения ПВО сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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