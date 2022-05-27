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Окупанти втратили майже 30 тисяч вояк, найбільше за добу – на Авдіївському напрямку

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 09:24
Окупанти втратили майже 30 тисяч вояк, найбільше за добу – на Авдіївському напрямку
фото: getty images

Загальні бойові втрати військових Росії з 24.02 по 27.05 складають вже 29750 вояк.

Джерело: Генштаб

Деталі: Втрати за час війни:

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  • особового складу – близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1322 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,
  • артилерійських систем – 623 (+6) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 206 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
  • крилаті ракети - 115 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 48 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

Теми: війнаРосія
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