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Оккупанты потеряли почти 30 тысяч вояк, больше всего за сутки – на Авдеевском направлении

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 09:24
Оккупанты потеряли почти 30 тысяч вояк, больше всего за сутки – на Авдеевском направлении
фото: getty images

Общие боевые потери военных России с 24.02 по 27.05 составляют уже 29 750 вояк.

Источник: Генштаб

Детали: Потери за время войны:

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  • личного состава – около 29750 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1322 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
  • крылатые ракеты - 115(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
  • специальная техника – 48 (+1).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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