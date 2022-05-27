Оккупанты потеряли почти 30 тысяч вояк, больше всего за сутки – на Авдеевском направлении
Пятница, 27 мая 2022, 09:24
Общие боевые потери военных России с 24.02 по 27.05 составляют уже 29 750 вояк.
Источник: Генштаб
Детали: Потери за время войны:
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- личного состава – около 29750 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1322 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
- крылатые ракеты - 115(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
- специальная техника – 48 (+1).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.
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