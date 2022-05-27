Санду скликає Раду безпеки через зростання цін

Президентка Молдови Мая Санду скликала на 27 травня засідання Вищої ради безпеки, щоб обговорити реагування на економічні та соціальні наслідки стрімкого зростання цін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Посадовці обговорять, як вплине не становище країни зростання цін на енергоносії, та які механізми потрібні для енергетичного і продовольчого ринку.

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Перед цим Нацбанк Молдови презентував прогноз, згідно з яким у третьому кварталі 2022 року інфляція у Молдові може досягти 31%, але далі очікувано знизиться.

Нагадаємо, 24 лютого Молдова оголосила надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні і планує залишати цей правовий режим до кінця війни.

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