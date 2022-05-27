Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 09:23

Президент Молдовы Майя Санду созвала на 27 мая заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить реагирование на экономические и социальные последствия стремительного роста цен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Чиновники обсудят, как повлияет на положение страны на рост цен на энергоносители и какие механизмы нужны для энергетического и продовольственного рынка.

Перед этим Нацбанк Молдовы представил прогноз, согласно которому в третьем квартале 2022 года инфляция в Молдове может достигнуть 31%, но дальше ожидаемо снизится.

Напомним, 24 февраля Молдова объявила чрезвычайное положение в связи с войной в Украине и планирует оставить этот правовой режим до конца войны.

Читайте также: Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ждем.

Темы: Молдовавойна
Главное сегодня

ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе

Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Зеленский рассказал, как закончить войну за недели

В Кремле опять заговорили о штурме Киева – росСМИ

Все новости...
Молдова
Экс-президентв Молдовы поместили под домашний арест на 30 суток
Додону избирают меру пресечения в суде, прокуроры просят 30 суток ареста
Появилось видео задержания пророссийского экс-президента Молдовы Додона
Последние новости
00:30
Донецкая область: Россияне убили пятерых гражданских
23:53
Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"
23:30
ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский
23:20
Воздушные силы сосчитали сбитых "птичек" врага и рассказали подробности боя в небе
23:18
Пентагон еще не принял решение о поставках в Украину MLRS
23:08
фотоВ Британии обнаружили античный камень из оскорблением
23:05
Метинвест сказал, куда россияне могут вывозить металл из Мариуполя
22:52
Глава МИД Литвы: Путин намерен уничтожить украинский народ
22:50
УПЦ МП отделиться от РПЦ административно, но сохранит духовное общение - источники
22:43
США пришлет Украине современные пусковые установки с дальностью 70 км – Wall Street Journal
Все новости...