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Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 09:23

Президент Молдовы Майя Санду созвала на 27 мая заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить реагирование на экономические и социальные последствия стремительного роста цен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Чиновники обсудят, как повлияет на положение страны на рост цен на энергоносители и какие механизмы нужны для энергетического и продовольственного рынка.

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Перед этим Нацбанк Молдовы представил прогноз, согласно которому в третьем квартале 2022 года инфляция в Молдове может достигнуть 31%, но дальше ожидаемо снизится.

Напомним, 24 февраля Молдова объявила чрезвычайное положение в связи с войной в Украине и планирует оставить этот правовой режим до конца войны.

Читайте также: Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ждем.

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Темы: Молдовавойна
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