Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен
Президент Молдовы Майя Санду созвала на 27 мая заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить реагирование на экономические и социальные последствия стремительного роста цен.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.
Чиновники обсудят, как повлияет на положение страны на рост цен на энергоносители и какие механизмы нужны для энергетического и продовольственного рынка.
Перед этим Нацбанк Молдовы представил прогноз, согласно которому в третьем квартале 2022 года инфляция в Молдове может достигнуть 31%, но дальше ожидаемо снизится.
Напомним, 24 февраля Молдова объявила чрезвычайное положение в связи с войной в Украине и планирует оставить этот правовой режим до конца войны.
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