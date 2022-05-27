Греція і Кіпр проти прискореного процесу вступу України в ЄС - ЗМІ

Греція та Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного процесу вступу, як запропонували кілька східноєвропейських країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv Greece з посиланням на дипломатичні джерела.

Позиція Греції полягає в тому, що необхідно дотримуватись усіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС, заявили джерела в грецькому міністерстві закордонних справ.

Водночас Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений і прискорений, повідомили джерела.

Вони додали, що Афіни наполягають на тому, що європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, сказало, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії. Загалом позиція Греції може бути позитивною за умови, що серед держав-членів буде одностайність у цьому питанні, чого на цей момент немає.

Що стосується Республіки Кіпр, джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії.

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Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата.

Проте джерело додало, що всі відповідні процедури повинні суворо дотримуватися, тому процес приєднання буде тривалим.

За словами кіпрських джерел, у такому рівнянні необхідно враховувати країни-кандидати із Західних Балкан, багато з яких уже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.

Як повідомлялося, Україна сформувала делегацію, яка розпочинає серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

Європейська комісія повинна надати свою оцінку щодо заявки України на вступ в червні, до проведення саміту лідерів ЄС наприкінці місяця.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що є дискусія щодо того, яким буде шлях України до членства у Європейському Союзі і скільки часу це займе.

Більше про шлях України до ЄС можна прочитати у статті Кандидатський статус для України: аргументи на користь та на шкоду Києву.