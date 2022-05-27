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Греция и Кипр против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 10:05

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, как предложили несколько восточноевропейских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv Greece со ссылкой на дипломатические источники.

Позиция Греции состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС, заявили источники в греческом министерстве иностранных дел.

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В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, сообщили источники.

Они добавили, что Афины настаивают, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии. В целом позиция Греции может быть положительной при условии, что среди государств-членов будет единодушие в этом вопросе, чего в настоящее время нет.

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Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.

Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать страны-кандидаты из Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Как сообщалось, Украина сформировала делегацию, которая начинает серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Европейская комиссия должна предоставить свою оценку заявке Украины на вступление в июне, до проведения саммита лидеров ЕС в конце месяца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что есть дискуссия по поводу того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет.

Больше о пути Украины в ЕС можно прочесть в статье Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу Киева и наоборот

Темы: ГрецияКипр
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