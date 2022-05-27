Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция и Кипр против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 10:05

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, как предложили несколько восточноевропейских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv Greece со ссылкой на дипломатические источники.

Позиция Греции состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС, заявили источники в греческом министерстве иностранных дел.

В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, сообщили источники.

Они добавили, что Афины настаивают, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии. В целом позиция Греции может быть положительной при условии, что среди государств-членов будет единодушие в этом вопросе, чего в настоящее время нет.

Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.

Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать страны-кандидаты из Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Как сообщалось, Украина сформировала делегацию, которая начинает серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Европейская комиссия должна предоставить свою оценку заявке Украины на вступление в июне, до проведения саммита лидеров ЕС в конце месяца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что есть дискуссия по поводу того, каким будет путь Украины к членству в Европейском Союзе и сколько времени это займет.

Больше о пути Украины в ЕС можно прочесть в статье Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу Киева и наоборот

Темы: ГрецияКипр
Главное сегодня

Зеленский рассказал, как закончить войну за недели

В Кремле опять заговорили о штурме Киева – росСМИ

В Литве прошла секретная конференция, где обсуждали сценарии России без Путина – Bild

Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"

Тупицкого объявили в международный розыск

Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации

Все новости...
Греция
США конфисковали иранскую нефть с российского корабля вблизи Греции - СМИ
Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции не существует для него
Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию
Последние новости
20:06
"Пальмовый пес": в Каннах наградили Патрона из ГСЧС
19:55
Из Лисичанска эвакуировали 31 человека – Гайдай
19:50
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО
19:46
Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны
19:43
Украинский Ajax Systems начал продажи своих охранных систем в США
19:25
Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1"
19:14
ЕС может согласовать эмбарго на российскую нефть в течение 4 дней – Reuters
19:11
Зеленский поговорил с премьером Италии о путях предотвращения продовольственного кризиса
19:10
В Беларуси на все лето ограничили пребывание возле части границы с Украиной
19:06
"Камаз" ввел трехдневку для части сотрудников
Все новости...