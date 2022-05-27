Джонсон запропонував Зеленському створити окремий від ЄС союз - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.

Про це повідомило італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Лондонський прем'єр пропонує нову систему політичних, економічних та військових альянсу – альтернативу Європейському Союзу – яка збере країни, об'єднані недовірою до Брюсселя, а також до відповіді Німеччини на військову агресію Росії", - йдеться у публікації видання.

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За словами джерел, які були присутні у ці дні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Борис Джонсон працює над ініціативою вже більше місяця.

Свою ідею прем'єр Британії уперше представив Володимиру Зеленському, коли президент України зустрічав його у Києві 9 квітня.

Модель Європейської співдружності, яку прагне створити Борис Джонсон, визначала б Велику Британію як лідера, і включала, окрім України, Польщу, Естонію, Латвію та Литву, а також, можливо, Туреччину на пізнішому етапі.

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Після візиту прем'єра Британії до Києва переговори продовжуються, і заохочення Британії до України стають все більш наполегливими та детальними, пише видання.

За словами джерел, Джонсон пропонує союз держав, які ревно ставляться до свого національного суверенітету, економічно ліберальні та сповнені рішучості протистояти військовій загрозі з боку Москви.

Уряд у Києві, за даними видання, поки не зайняв жодної позиції щодо британської ініціативи, але й не відкинув її.

Ймовірно, Володимир Зеленський чекає на європейський саміт 23 червня, коли лідерам 27 країн-членів ЄС буде запропоновано вирішити, чи надавати Україні статус кандидата, щоб офіційно розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Проте не факт, що рішення від 23 червня буде таким, на яке сподівається Україна. Існує вірогідність, на думку деяких переговорників, що лідери ЄС можуть обмежитись туманною заявою про наявність у Києва "європейської перспективи".

У цьому випадку Зеленський може серйозніше поставитися до альтернативної пропозиції Бориса Джонсона.

Не виключено також, що чутки про ці контакти ходять зараз саме для того, щоб чинити тиск на європейських лідерів напередодні червневневого рішення.

Видання, утім, підкреслює, що Лондон не має можливостей Європейського Союзу для фінансової підтримки України.

Також не відомо, як Польща або країни Балтії поставляться до ініціативи, яка може скомпрометувати їхні відносини з Брюсселем.

Як повідомлялося, Україна сформувала делегацію, яка розпочинає серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

Європейська комісія повинна надати свою оцінку щодо заявки України на вступ в червні, до проведення саміту лідерів ЄС наприкінці місяця.

Більше про шлях України до ЄС можна прочитати у статті Кандидатський статус для України: аргументи на користь та на шкоду Києву