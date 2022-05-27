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Джонсон предложил Зеленскому создать отдельный от ЕС союз – СМИ

Пятница, 27 мая 2022, 11:01

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС.

Об этом сообщило итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Лондонский премьер предлагает новую систему политических, экономических и военных альянсов – альтернативу Европейскому Союзу – которая соберет страны, объединенные недоверием к Брюсселю, а также к ответу Германии на военную агрессию России", - говорится в публикации издания.

По словам источников, присутствовавших в эти дни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Борис Джонсон работает над инициативой уже больше месяца.

Свою идею премьер Британии впервые представил Владимиру Зеленскому, когда президент Украины встречал его в Киеве 9 апреля.

Модель Европейского содружества, которое стремится создать Борис Джонсон, определяла бы Великобританию как лидера и включала, кроме Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

После визита премьера Британии в Киев переговоры продолжаются, и поощрения Британии к Украине становятся все более настойчивыми и подробными, пишет издание.

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По словам источников, Джонсон предлагает союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, экономически либеральные и полные решимости противостоять военной угрозе со стороны Москвы.

Правительство в Киеве, по данным издания, пока не заняло никакой позиции по британской инициативе, но и не отвергло ее.

Вероятно, Владимир Зеленский ожидает европейского саммита 23 июня, когда лидерам 27 стран-членов ЕС будет предложено решить, предоставлять ли Украине статус кандидата, чтобы официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Однако не факт, что решение от 23 июня будет таким, на которое надеется Украина. Есть вероятность, по мнению некоторых переговорщиков, что лидеры ЕС могут ограничиться туманным заявлением о наличии у Киева "европейской перспективы".

В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к альтернативному предложению Бориса Джонсона.

Не исключено также, что слухи об этих контактах сейчас ходят именно для того, чтобы оказывать давление на европейских лидеров накануне июньского решения.

Издание, впрочем, подчеркивает, что у Лондона нет возможностей Европейского Союза для финансовой поддержки Украины.

Также неизвестно, как Польша или страны Балтии отнесутся к инициативе, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем.

Как сообщалось, Украина сформировала делегацию, которая начинает серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Европейская комиссия должна предоставить свою оценку заявки Украины на вступление в июне, до проведения саммита лидеров ЕС в конце месяца.

Темы: Борис ДжонсонЗеленский
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