Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини – 18 "приходів"
П'ятниця, 27 травня 2022, 11:18
Вранці 27 травня російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області.
Джерело: оперативне командування "Північ", ДПСУ
Деталі: Близько 05:15-05:20 спостерігачі зафіксували 7 вибухів з боку Російської Федерації в напрямку населеного пункту Середина Буда, попередньо з міномету калібру 120 мм.
Ще 8 "приходів", ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку РФ зафіксували вже о 06:12-06:55.
Ще один обстріл відбувся після 8 ранку: з боку російського селища прилетіло 3 мінометні міни на околицю українського села, розташованого неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
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