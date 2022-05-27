Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини – 18 "приходів"

Вранці 27 травня російські війська обстрілювали прикордоння Сумської області.

Джерело: оперативне командування "Північ", ДПСУ

Деталі: Близько 05:15-05:20 спостерігачі зафіксували 7 вибухів з боку Російської Федерації в напрямку населеного пункту Середина Буда, попередньо з міномету калібру 120 мм.

Ще 8 "приходів", ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку РФ зафіксували вже о 06:12-06:55.

Ще один обстріл відбувся після 8 ранку: з боку російського селища прилетіло 3 мінометні міни на околицю українського села, розташованого неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.

Втрат серед особового складу та техніки немає.