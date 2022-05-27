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Оккупанты обстреляли из минометов приграничье Сумщины – 18 "приходов"

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 11:18
ФОТО иллюстративное

Утром 27 мая российские войска обстреливали приграничье Сумской области.

Источник: оперативное командование "Север", ГПСУ

Детали: Около 05:15-05:20 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов со стороны Российской Федерации в направлении населенного пункта Середина Буда, предварительно из миномета калибра 120 мм.

Еще 8 "приходов", возможно из миномета калибра 120 мм, в направлении того же населенного пункта со стороны России зафиксировали уже в 06:12-06:55.

Еще один обстрел произошел после 8 утра: со стороны российского поселка прилетело 3 минометных мины на окраину украинского села, расположенной неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей.

Потерь среди личного состава и техники нет.

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Темы: Сумская областьРосcиявойна
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