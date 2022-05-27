Росіяни зруйнували майже 100 цивільних об’єктів за добу на Донеччині
П'ятниця, 27 травня 2022, 11:54
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, зруйновані 94 цивільних об’єкти, є загиблі та поранені.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Під обстрілом ворога перебували населені пункти - Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.
Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.
Російські війська били з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.
Є загиблі та поранені, їхня кількість не називається.
Поліція просить людей не їхати неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.
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