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Росіяни зруйнували майже 100 цивільних об’єктів за добу на Донеччині

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 11:54
фото нацполіції

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, зруйновані 94 цивільних об’єкти, є загиблі та поранені.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Під обстрілом ворога перебували населені пункти - Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.

Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13  підприємств.

Російські війська били з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Є загиблі та поранені, їхня кількість не називається.

Поліція просить людей не їхати неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

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Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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