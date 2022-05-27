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Россияне разрушили почти 100 гражданских объектов за сутки в Донецкой области

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 11:54
Россияне разрушили почти 100 гражданских объектов за сутки в Донецкой области
фото нацполиции

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, разрушены 94 гражданских объекта, есть погибшие и раненые.

Источник: Нацполиция

Детали: Под обстрелом врага находились населенные пункты - Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крещение, Заря, Выемка.

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Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.

Российские войска стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Есть погибшие и раненые, их количество не называется.

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Полиция просит людей не ехать по непроверенным маршрутам – враг расстреливает гражданские авто.

 

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаРосcия
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