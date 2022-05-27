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Фінляндія за статус кандидата на членство в ЄС для України, але не особливі умови вступу

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 11:54

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зазначила, що Гельсінкі підтримує надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС, але не вважає за можливе зробити для неї виняток з критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів. 

Як повідомляє Helsingin Sanomat, про це вона сказала в інтерв’ю фінським ЗМІ після візиту до Києва, пише "Європейська правда".

Санна Марін під час поїздки зазначила, що Україна належить до європейської родини, Фінляндія підтримує її на шляху до ЄС.

В інтерв’ю Yle прем’єрка конкретизувала позицію, зазначивши, що Фінляндія підтримує надання Україні статусу кандидата, але без "прискореного вступу". 

"Я не бачу, як ми могли би зробити виняток – у тому сенсі, що країна має відповідати певним критеріям. Я відкрита до того, щоб надати Україні статус кандидата… Але те, що країна його отримала, не означає, що вона вже завтра стане членом ЄС. Для досягнення членства потрібно зробити чималу роботу", ­– зауважила вона, додавши, що на зустрічах у Києві обговорювала, як було би можливо поєднати повоєнну відбудову України та "домашню роботу" для руху до ЄС. 

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Теми: ФінляндіяУкраїнаЄС
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