Финляндия за статус кандидата на членство в ЕС для Украины, но не особые условия вступления

Премьер Финляндии Санна Марин отметила, что Хельсинки поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но не считает возможным сделать для нее исключение из критериев, по которым Евросоюз принимает новых членов.

Как сообщает Helsingin Sanomat, об этом она сказала в интервью финским СМИ после визита в Киев, пишет "Европейская правда".

Санна Марин во время поездки отметила, что Украина входит в европейскую семью, Финляндия поддерживает ее на пути в ЕС.

В интервью Yle премьер конкретизировала позицию, отметив, что Финляндия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, но без "ускоренного вступления".

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение – в том смысле, что страна должна отвечать определенным критериям. Я открыта для того, чтобы предоставить Украине статус кандидата… Но то, что страна его получила, не значит, что она уже завтра станет членом ЕС. Для достижения членства нужно проделать немалую работу", – отметила она, добавив, что на встречах в Киеве обсуждала, как было бы возможно объединить послевоенное восстановление Украины и "домашнюю работу" для движения в ЕС.

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