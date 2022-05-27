У Києві банда обікрала автостоянку: 34 мотоцикли та 5 автомобілів

У Києві затримали організовану групу, яка викрала 39 транспортних засобів.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Затримані - п’ятеро громадян України та громадянин Грузії віком від 25 до 54 років. Троє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один - перебуває у статусі обвинуваченого.

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Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили мобільні телефони, зброю, записи та документи.

В ході слідства правоохоронці встановили місцезнаходження 10 раніше викрадених транспортних засобів - 5 мотоциклів та 5 автомобілей.

На цей час затриманим повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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За даним джерела УП, банда обікрала ТОВ "Укрспецпарк", на автостоянці якого розміщуються транспортні засоби для тимчасового зберігання.

Озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами. Загалом фігуранти викрали 39 транспортних засобів (34 мотоцикли та 5 автомобілів), сума збитків, за даними поліції, становить понад 6 500 000 гривень.

Автівки та мотоцикли зловмисники відігнали у гаражні бокси в інший район столиці. Слідчі вилучили 10 транспортних засобів, місцезнаходження інших на даний час встановлюється.