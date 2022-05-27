В Киеве банда угнала с автостоянки 34 мотоцикла и 5 автомобилей

В Киеве задержана организованная группа, которая похитила 39 транспортных средств.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Задержаны пятеро граждан Украины и гражданин Грузии в возрасте от 25 до 54 лет. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, один находится в статусе обвиняемого.

Реклама:

Правоохранители провели по месту жительства злоумышленников санкционированные обыски и изъяли мобильные телефоны, оружие, записи и документы.

В ходе следствия правоохранители установили местонахождение 10 ранее угнанных транспортных средств - 5 мотоциклов и 5 автомобилей.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источника УП, банда обворовала ООО "Укрспецпарк", на автостоянке которого размещаются транспортные средства для временного хранения.

Вооружившись автоматическим оружием и распределив роли, злоумышленники приехали на территорию спецплощадки и угрожая охранникам, незаконно завладели автомобилями и мотоциклами. В общей сложности фигуранты угнали 39 транспортных средств (34 мотоцикла и 5 автомобилей), сумма ущерба, по данным полиции, составляет более 6 500 000 гривен.

Автомобили и мотоциклы злоумышленники отогнали в гаражные боксы в другой район столицы. Следователи изъяли 10 транспортных средств, местонахождение других в настоящее время устанавливается.