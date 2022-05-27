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Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти – голова ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 27 травня 2022, 12:21
Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти – голова ОВА
Лиман на мапі

Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області здебільшого контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі для "Громадське" 

Пряма мова: "Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. 

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Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади".

Деталі: Кириленко зазначив, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, щоби стримувати ворога.

"Російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", – сказав керівник області.

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Він додав, що обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. 

Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

Також Кириленко зазначив, що місто Бахмут цікавить росіян, бо вони мають стратегічну ціль захопити Луганську область. 

А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут – Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку, додав він.

На півночі області основна ціль росіян – Слов'янськ та Краматорськ, сказав голова Донецької ОВА.

Тим часом окупанти ОРДЛО заявили, що станом на 27 травня вони встановили "повний контроль над 220 населеними пунктами, включаючи Червоний Лиман".

Теми: Донецька областьЛиманвійнаокупація
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