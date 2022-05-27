Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты – глава ОВА

Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области в основном контролируют российские войска, а украинские военные заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии для "Громадське"

Прямая речь: "Особенно горячи бои на Лиманском направлении. Большая часть Лимана не контролируется украинскими военными.

Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины".

Детали: Кириленко отметил, что украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской общины", – сказал руководитель области.

Он добавил, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области.

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Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта. Это Бахмут, Покровск и Краматорск.

Также Кириленко отметил, что город Бахмут интересует россиян, потому что у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область.

А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут – Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении, добавил он

На севере области основная цель россиян – Славянск и Краматорск, сказал глава Донецкой ОВА.

Тем временем оккупанты ОРДЛО заявили, что по состоянию на 27 мая они установили "полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман".