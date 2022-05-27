Путін ціною великих втрат прогризає землю на Донбасі - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російські сили продовжують "прогризати землю" на Донбасі в Україні, додавши, що Путін досягає повільного, але відчутного прогресу.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Боюсь, що Путін, ціною великих втрат для себе та російських військових, продовжує прогризати землю на Донбасі", - сказав він.

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"Він продовжує домагатися поступового, повільного, але, боюсь, відчутного прогресу, і тому абсолютно необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовому плані" - додав він.

Джонсон зазначив, що Україні потрібно більше наступальних озброєнь, у тому числі реактивних систем залпового вогню великої дальності.

"Я думаю, дуже і дуже важливо, щоб нас не заколисував неймовірний героїзм українців, які відтіснили росіян від воріт Києва", - додав Джонсон.

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Він також прокоментував потенційні переговори України з Путіним, повторивши своє порівняння президента РФ з крокодилом.

"Як можна мати справу з крокодилом, коли він їсть твою ліву ногу? Хлопцю зовсім не варто довіряти", - сказав Джонсон.

Високопоставлені українські чиновники, зокрема президент Володимир Зеленський, останніми тижнями просили США та їхніх союзників надати реактивні системи залпового вогню.

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена готується надати Україні передові ракетні системи великої дальності.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба попросив США ухвалити рішення про надання ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) якнайшвидше.