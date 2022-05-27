Путин ценой больших потерь прогрызает землю на Донбассе – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российские силы продолжают "прогрызать землю" на Донбассе в Украине, добавив, что Путин добивается медленного, но ощутимого прогресса.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Боюсь, что Путин, ценой больших потерь для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю в Донбассе", - сказал он.

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"Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и потому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном плане", - добавил он.

Джонсон отметил, что Украине нужно больше наступательных вооружений, в том числе реактивных систем залпового огня большой дальности.

"Я думаю, очень и очень важно, чтобы нас не убаюкивал невероятный героизм украинцев, которые оттеснили россиян от ворот Киева", - добавил Джонсон.

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Он также прокомментировал потенциальные переговоры Украины с Путиным, повторив свое сравнение президента РФ с крокодилом.

"Как можно иметь дело с крокодилом, когда он ест твою левую ногу? Этому парню совсем не стоит доверять", - сказал Джонсон.

Высокопоставленные украинские чиновники, в частности президент Владимир Зеленский, в последние недели просили США и их союзников предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО).

По данным СМИ, администрация Байдена готовится предоставить Украине передовые ракетные системы большой дальности.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба попросил США принять решение о предоставлении РСЗО как можно скорее.