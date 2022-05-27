У Новоолексіївці окупанти викрали кримського татарина з дружиною, можуть катувати їх

Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Новоолексіївка, що поблизу адмінмежі з Кримом в окупованій частині Херсонщини, росіяни вдерлися до домівок кримських татар і вивезли Мамеда Мусаєва та його дружину Тетяну Базирову.

Джерело: один із лідерів кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Деталі: У п'ятницю зранку у селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області представники російських спецслужб вторглися з "обшуками" в домівки місцевих жителів, які є кримськими татарами.

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Згодом стало відомо, що російські окупанти після незаконного обшуку в будинку жителя Новоолексіївки насильно повели з собою подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяну Базирову.

Із посиланням на очевидців Чубаров повідомив, що Мамеда Мусаєва та його дружину помістили у профтехучилище №17 міста Генічеська, де російські загарбники влаштували "камери для тортур та утримання заручників".

Чубаров закликав прокуратуру й інші правоохоронні органи України разом із порушенням кримінальних справ за фактом злочинів, які вчиняють російські окупанти на території Херсонської області, приділити особливу увагу "профтехучилищу №17" міста Генічеська, яке "стало місцем скоєння масових катувань громадян України".

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Пряма мова: "Сьогодні вже очевидно, що російські карателі влаштували на нещодавно окупованій ними території Херсонської області спеціальне місце для катування громадян України аналогічне в'язниці "Ізоляція" на Донеччині".